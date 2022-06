Skype-sollicitatie? Creëer de perfecte achtergrond!

Je kunt natuurlijk gebruikmaken van het bureau in de studeer- of werkkamer tijdens je digitale sollicitatiegesprek. Maar wanneer je die niet hebt, is het extra belangrijk om de juiste tafel te gebruiken. Het is essentieel om een tafel te vinden die de juiste hoogte heeft. Zorg ervoor dat je voldoende ruimte hebt om bijvoorbeeld je benen te strekken of een andere houding aan te nemen die voor jou comfortabel is. Als je ontspannen kunt zitten straal je dat ook uit. Voorkom dat je 'opgeprikt' en onnatuurlijk overkomt doordat je niet genoeg beenruimte hebt. Vermijd het gebruik van een glazen tafel. Je potentiële werkgever zou kunnen zien dat je hem of haar niet in je zondagse pantalon met krijtstreep, maar in je gemakkelijke joggingbroek te woord staat (doe je dat, zorg dan natuurlijk wel dat je bovenkleding tip top in orde is). Ook als je benen trillen of wanneer je vaak van zithouding wisselt valt dit extra op als het tafelblad van glas is. Verder is het tafelblad vanzelfsprekend schoongemaakt en ga je kleurrijke tafelkleden met kekke patronen uit de weg. Dat komt niet alleen zeer onprofessioneel over, maar leidt ook onnodig af.