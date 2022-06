Zijn de muren in jouw huis nodig aan een opknapbeurt toe of heb je nog geen idee wat je met de wanden in je nieuwe huis moet doen? Een interieurontwerper is in dat geval de ideale persoon om mee in zee te gaan, maar wij kunnen je met dit leuke overzicht alvast een heel stuk op weg helpen. Met 10 ideeën voor een moderne wandbekleding kun jij namelijk vast de nodige inspiratie op gaan doen. En modern kan daarbij erg ruim opgevat worden. Laten we maar eens grondig gaan kijken.