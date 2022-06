Ecologische tapijten brengen warmte in huis

De natuur speelt een grote rol in deze Re-vive collectie, de kleuren vinden we namelijk ook in de natuur. Het is geen wonder dat tapijten voor een aangename sfeer in huis zorgen, gewoon vanwege hun uitstraling. Op de afbeelding zien we een bloesemtak waarvan de kleur wordt weerspiegeld in het gele vlak van het tapijt. Deze setting is harmonisch en geheel in tune met de aandacht in de designwereld voor het natuurlijke en het duurzame. rENs zet met deze collectie koers op een beter milieu en wil met haar design een concrete bijdrage leveren aan een beter milieu en de bewustwording bevorderen ten aanzien van duurzame designoplossingen.

Tot zover de prachtige ontwerpen van rENs. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends.

