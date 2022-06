Met een bamboe terras haal je duurzaamheid en esthetiek in huis

De sfeer en de mysterieuze visuele kracht van het materiaal zijn twee zaken die dikwijls genoemd worden als het gaat over de bijzondere eigenschappen van bamboe. Het materiaal maakt een grote vlucht naar de toppen van de populariteit. Tegenwoordig zijn er meubels, vloeren, wanddecoraties en panelen die vervaardigd zijn uit dit tropische materiaal. Het doet het niet alleen goed in een tropisch of subtropisch klimaat, ook in Nederland groeit het als de beste. Er zijn al behoorlijk wat Nederlandse tuinen met een bamboeperkje. Veel mensen denken dat bamboe een houtsoort is, maar het is toch echt familie van het oude vertrouwde gras, hoewel het natuurlijk veel sterker is. Vandaag laten we je zien hoe je tuin mooi ingericht kan worden met een terras van bamboe. Kijk met ons mee!