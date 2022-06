12 ideeën om onbenutte ruimtes superslim in te zetten!

Woonoppervlak is niet goedkoop deze dagen en dus komen we vaak bergruimte tekort in onze huizen. Maar aan de andere kant laten we ook vaak allerlei ruimtes onbenut. En dat is zonde! Want je kunt elke vierkante meter van je huis slim en nuttig inzetten. Bijvoorbeeld voor een handige wasruimte, wijnkelder, extra kledingkast of extra opbergruimte (want ja, waar laat je al je boeken, wijnen, schilderijen of fietsen?) Vandaag denken we met je mee en laten we 12 superslimme voorbeelden zien om alle onbenutte ruimte in je huis praktisch in zetten of fraai te decoreren. Ideeën waar je misschien nog niet aan hand gedacht… Kijk je mee?