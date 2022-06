Maak sfeer met spiegels in je badkamer

Marc Th. van der Voorn heeft deze strakke spiegel ontworpen, het is wat je noemt een uniek design. De glasplaat rust in de metalen houder, de eerste wordt in de laatste geschoven. Het handig meubel heeft plek voor kleine persoonlijke spulletjes evenals de nodige decoraties. Het minimalisme is in dit ontwerp sterk vertegenwoordigd. Deze badkamer is helemaal zen, niet zo verwonderlijk, want het minimalisme in de designwereld is ontstaan juist onder de invloed van zen. Zo wordt je badkamer werkelijk een plek waar je even kunt ontprikkelen en de rust kunt zoeken. Deze spiegel is het allermooist als de badkamer er rondom heen strak is ingericht, de afbeelding geeft een mooi voorbeeld.