Meubels gemaakt van pallets, dat is slim design!

We houden er van om te ontspannen in ons huis, een ruimte die hier speciaal voor ingericht is is dan een welkome toevoeging aan je woning. Op de afbeelding zien we een sfeervolle kamer in de mediterraanse stijl. Let op de rustieke muur en de temperamentvolle vloer. De pallets hebben in deze relaxkamer of study een geheel nieuwe functie gekregen, ze zijn uit de fabriek zo in de woning geplaatst. Natuurlijk zijn ze wel bewerkt en tot praktische kasten vertimmerd, maar ondanks deze aanpassingen zijn ze nog steeds duidelijk herkenbaar als pallets, dit zorgt natuurlijk voor het typische industriële karakter. Een mooi idee door de meubelmakers van Recicla'rt!