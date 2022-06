Maak goede sier met sierpotten en beelden in je tuin

If I can make it here, I can make it anywhere , zong Frank Sinatra al in zijn lofzang op New-York. We kijken hier naar het vrijheidsbeeld voor in de tuin, in 1886 door Frankrijk aan de Verenigde Staten geschonken. Het beeld is ontworpen door Gustave Eiffel, van de bekende toren in Parijs. Dit beeld heeft een gecorrodeerde look en past zodoende goed in een moderne tuin. Aanvankelijk heette het: 'Vrijheid verlicht de wereld', dit blijft een mooie ondertitel. Een beeld gewijd aan de vrijheid van elke mens ter wereld, een mooi idee dat altijd actueel blijft.

Tot zover deze prachtige ontwerpen van Tuindecoratie Jose. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends.

