Top 5 van de week: Tuinen, inloopdouches en moderne architectuur

Snellen Architectenbureau realiseerde in de provincie Utrecht een luxe villa in jaren '40 stijl. Op de foto zien we de ruime woonkamer van de villa. Het interieur is strak afgewerkt en wordt gecompleteerd door accenten in jaren ’40 stijl. De hoge plafonds, de strakke open haard en de warme parketvloer geven de woonkamer een chique en klassieke sfeer. Het meubilair in de woonkamer oogt retro en klassiek, en past daarmee goed bij de algemene uitstraling van de woning. Meer foto's en andere informatie over dit project vindt u hier.