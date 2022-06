Het huis van 30m² met alles erop en eraan

Je kan het je haast niet voorstellen, een heel huis verdeeld over 30 vierkante meter. In de meeste huizen is dat net de woonkamer. Maar in dit geweldige penthouse in het Italiaanse Napels is het gelukt om alle benodigde ingrediënten in de kleine ruimte te pakken. Architect Lorella Casola heeft met de nodige creativiteit elke vierkante centimeter optimaal benut. Door een fijne mix van stijlen, de keuze voor de juiste materialen, grote ramen en veel buitenruimte is dit een geweldig penthouse geworden. En met het uitzicht over de heuvels en de zee lijkt ons dit een meer dan geschikte pied-à-terre of vakantiehuis.