Eco is in – zo leg je een ecologische tuin aan!

Een ecologische tuin is ook een eetbare tuin. Vaak staan keukenkruiden in een hoekje van de tuin of in een kruidenbak bij elkaar. Dat is niet altijd handig want ook al zullen een aantal planten het waarschijnlijk goed doen, andere planten zullen het niet redden. Maak dus van tevoren een ontwerp voor het aanleggen van de kruidentuin en bekijk van te voren wat elke kruidensoort nodig heeft aan zon, schaduw en bodem. Als je planten groepeert met dezelfde verzorging – bijvoorbeeld tijm, rozemarijn, salie en lavendel – dan maak je een succesvol plantengroepje. Een kruidentuin aanleggen is dus zeker een aanrader. Zowel voor het ecologische idee van de moestuin als voor het gebruik in de keuken. Het is ten slotte heerlijk om je recepten nog net even wat meer smaak te geven door het gebruik van je eigen kruiden.

In de ecologische tuin gebruik je dus uitsluitend natuurlijke materialen en al het tuinafval wordt gerecycled via compost en takkenmuur. De toevoeging van een groente- en kruidentuin zorgt bovendien voor een extra aanvulling van ingrediënten in je keuken!

Klik hier voor meer tuinvoorbeelden.