Helder wit als leidraad voor een schitterend interieur

Wit is in de architectuur en in een interieur een niet te missen basiskleur. Hoe bont een huis of een ruimte ook is, er is vrijwel altijd iets wits te vinden. Het project dat hier onder de loep genomen wordt heeft wit als basiswaarde voor zo ongeveer alles in het interieur. Het gaat hier om een complete renovatie van het interieur in een oud woonhuis op het Spaanse eiland Mallorca. Interieurarchitecten laten hier zien hoe mooi en fris het is om wit de leidraad voor het interieur te laten zijn. Kijk mee en laat je bijna letterlijk verblinden door dit schitterende wit!