10 unieke tuinhuisjes die je niet mag missen

Een tuinhuisje kan een leuke uitbreiding van je tuin zijn. Handig om spullen op te slaan, leuk om als je eigen kleine zomerhuisje te gebruiken of de ideale speelplek voor de kinderen. En als het huisje wat luxer uitgevoerd is dan zijn er nog meer opties mogelijk. Je kunt daarbij denken aan een klein kantoor, een sauna of een gastenverblijf. We hebben 10 interessante tuinhuisjes voor je op een rijtje gezet zodat je de nodige inspiratie op kunt doen. Ideaal voor de doe-het-zelver en anders schakel je de hulp in van een hovenier.