Samosa voor een 'Ontwerp op Maat'

Hier zien we de staande variant van de Lamel-lamp, de poten staan in een driehoek waardoor de lamp zeer stabiel staat en zeer stijlvol aandoet. Deze lamp is mooi voor in een rustiek, Scandinavisch of industrieel interieur, is gemakkelijk in de hoek te zetten en geeft je interieur direct een conceptueel interessante look. Samosa 'Interieur op Maat' blinkt uit in het vervaardigen van innovatief design, want door het idee van de lamel weg te nemen bij de ramen, deze te combineren met een lampenkap met een cirkelvorm (in plaats van de klassieke vierkante vorm, die het raam ook heeft) ontstond er een fris concept. Snel een interessant interieur creëer je met het design van Samosa 'Interieur op Maat'.