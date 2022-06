Praktisch design met een innovatieve twist

Het oeuvre van Studio Lorier is rijk, daarvan zien we hier op de afbeelding een voorbeeld. De klassieke Arabische waterpijp is door Lorier onder handen genomen, met deze moderne shisha als resultaat. Het object bestaat uit keramiek en wordt versierd door een band van kurkkorrels. Het pijproken is een sociale gebeurtenis in de Arabische wereld en is nu ook op een stijlvolle wijze dichtbij huis gekomen. De shisha is licht van gewicht, eenvoudig te dragen en te reinigingen.

Hij is ook gemakkelijk in gebruikt, gewoon even vullen met water, de slang er aan bevestigen, tabak op de top met wat ruimte voor de lucht en je bent er bijna. Nu leg je aluminiumfolie op de top, sluit de RVS ring en doorboort de folie met meegeleverde tong. Een gloeiende houtskool leg je op de top, even wachten en de waterpijp is gereed. Ook als louter decoratief object staat hij geweldig in je interieur! De afmetingen van dit stijlvolle object zijn hoogte 28 cm x diameter 11 cm.

Tot zover de prachtige ontwerpen van Studio Lorier. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends.

