Sta niet voor verrassingen! Hier let je op als je een huurcontract tekent

Ook mag de verhuurder eenmalig vragen om een waarborgsom of sleutelgeld. Vaak moet dit bedrag voldaan worden bij het betalen van de eerste maand huur. Wanneer je de woning verlaat, krijg je dit bedrag weer terug, mits de woning in de afgesproken staat verkeert en er geen huurschuld is ontstaan. In dat geval zal de verhuurder de schade verrekenen met de waarborgsom. In de meeste gevallen is deze som gelijk aan één maand huur. Wanneer je een lage huurprijs betaalt, kan het zijn dat het bedrag uit twee maanden huur bestaat. Een waarborgsom die groter is dan het bedrag van twee maanden huur wordt over het algemeen niet meer als redelijk gezien. Is jouw verhuurder een particulier? Dan raden we aan het bedrag per bankoverschrijving te betalen. Zo kun je altijd bewijzen dat het bedrag daadwerkelijk is voldaan. Betaal je toch contant? Vraag dan altijd om een kwitantie.