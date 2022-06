Een houten vakantiewoning als toevluchtsoord

Op deze plattegrond zien we hoe mooi de indeling van de woning is. Je ziet direct dat we hier met een uitgebalanceerd bouwwerk te maken hebben waarin alle moderne functies in aanwezig zijn. De keuken en de lounge (woonkamer) zijn nauw op elkaar betrokken, dat is vanwege de nauwe relatie die deze ruimtes hebben, want in de woonkamer staat in dit geval de eettafel, de sociale hotspot van het huis. Het is dus heel logisch om deze ruimte in elkaar over te laten lopen. Daarnaast zien we dat de woning een douche en een grote slaapkamer herbergt. Als bewoners ontbreekt het je hier aan niets!