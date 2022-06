Het ultieme witte huis

Dit appartement in de Spaanse hoofdstad Madrid is om een aantal redenen heel bijzonder. Het heeft slechts een oppervlakte van zo’n 60 vierkante meter maar door een ingewikkelde driedimensionale puzzel wordt de ruimte optimaal benut en lijkt deze groter dan hij werkelijk is. Het idee van de van oorsprong Puerto Ricaanse architect Héctor Ruiz-Velázquez is even ingenieus als revolutionair. Het appartement bestaat uit een grote ruimte met in het midden een groot blok dat alle denkbare en benodigde functies herbergt. Door met verschillende hoogtes te werken wordt optimaal gebruik gemaakt van de ruimte. Ook zien we veel keramiek in dit appartement, zowel op de vloer als aan de muur. Dat komt omdat het huis in opdracht van ASCER, de Spaanse organisatie van keramiekfabrikanten, werd ingericht.