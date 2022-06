Een gezinsvriendelijk huis creëren

Jarenlang heb je met z’n tweeën in jullie huis gewoond, maar nu is het moment gekomen dat er een klein familielid bijkomt. In het begin vergt dat nog niet zo heel veel aanpassing, tenminste niet van je huis. Maar als het nieuwe kleine familielid groter wordt, is het wel handig om je huis daar op een aantal punten op aan te passen. Zodra de kleine gaat kruipen moet je huis daar wel een beetje op ingesteld zijn. Je wilt tenslotte niet dat hij of zij meteen overal tegenaan botst. En zo zijn er nog een aantal praktische zaken die je in overweging moet nemen. Zo is een witte bank misschien niet meer de beste keuze voor een huis waar een gezin met kleine kinderen in woont.

En dan is er ook nog de niet praktische kant. Zo is het toch ook gewoon leuk als je huis uitstraalt dat er kleine kinderen in wonen. We zeggen niet dat je de woonkamer het helemaal vol moet stouwen met speelgoed, maar het lijkt ons ook niet de bedoeling om al het speelgoed naar hun eigen slaapkamer te verbannen. In een huis mag ook beetje worden geleefd toch? In dit Ideabook laten we je daarom zien hoe je een gezinsvriendelijk huis kunt creëren. Een huis dat in balans is, en dus niet wordt overgenomen door de kinderen. Maar wel een huis waarin de kinderen heel erg welkom zijn.