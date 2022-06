Groots leven in een 'klein' huis

Deze kamer is gewoon heel leuk ingericht, daar kunnen we niet omheen. We hoeven je alleen maar te wijzen op de gordijnen langs de muur en je hebt de sfeer te pakken. Toch ook noemenswaardig is de rode staande lamp, precies een lichtbron die jou in de spotlight zet. Het kleurenpalet is fris, met contrasterende witte en blauwe tinten, maar we zien ook donkere kleuren. Daarnaast is de kamer ruim genoeg voor een tweepersoonsbed, echt ideaal voor een koppel. Ook zien we intelligente opbergkasten en slimme lades onder het bed! Meer ideeën voor de slaapkamer vind je hier!