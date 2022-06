Parel aan de Amsterdamse grachten!

We kwamen het werk van HOYT Architecten & Bouwmanagers al eerder tegen en beschreven onder andere deze moderne villa die zij realiseerden in Den Haag. Vandaag nemen we een ander project van hun onder de loep. Alleen al vanwege zijn locatie mogen we dit project bijzonder noemen. Op het Amsterdamse Prinseneiland realiseerden zij namelijk een eigentijds herenhuis, gesitueerd in een stukje historisch Amsterdam dat aangemerkt is als beschermd stadsgezicht. Geen gemakkelijke opgave dus.