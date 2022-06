Handige woonoplossingen voor weinig geld

De droom van veel huizenjagers is een huis te bezitten met daarom heen een groot aantal vierkante meters grond. Maar nu de onroerend-goedprijzen de pan uitrijzen in vele landen van de wereld is deze droom verder weg dan ooit. Of toch niet? Deze woning staat dan niet in Parijs of London, maar we hebben wel het gevoel heer en meester te zijn over ons eigen stukje land. We hebben het over een slim huis met prachtige looks dat zeker voor veel inspiratie zal zorgen. Was het alleen al omdat dit type woning een volkomen nieuw paradigma opent, een nieuwe stip op de horizon. Deze woning is gericht op het eenvoudige leven, een leven dicht bij de natuur. En voor het geld hoef je het niet te laten, zo kost het type woning waar we het nu over hebben tussen de 15.000 en 150000 euro. Het kan gaan om een permanente woning, maar ook om een mobiele. Benieuwd hoe dit allemaal in elkaar zit. Kijk dan snel met ons mee!