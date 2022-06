Je gelooft je ogen niet − een wonderbaarlijke transformatie

Het is een vrij modern huis met een natuurlijke twist. Zoveel is wel duidelijk geworden. Maar een stukje strakke moderniteit is toch ook geen straf. In deze slaapkamer treffen we de nodige elementen die deze stijl kenmerkt. De houtenvloer ligt op de grond, een oude bekende inmiddels, maar de stoel, de lamp en de wanden hebben die strakke moderne look, die tegenwoordig erg populair is. In het tussengebied zien we een douche, deze is ook strak ingericht en beschikt over alle moderne faciliteiten. Eveneens is deze tussenruimte in de moderne stijl ingericht, te zien aan de tegelvloer. Die grote tegels zorgen voor een mooie rustige visualiteit. Dit is een boeiend interieur dat voor veel inspiratie zorgt. So be creative!

