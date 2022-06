De uil als trouwe kompaan in het hedendaagse interieur

Hij is heel langzaam binnengeslopen, waarschijnlijk stond het raam even op een kier. Zeer behoedzaam is hij naar binnen getippeld, misschien zweefde hij op een windvlaag naar binnen. We weten het niet, maar het is wel duidelijk dat hij niet meer weg te denken is uit het hedendaagse interieur. Steeds vaker zien we hem opduiken in uiteenlopende gedaanten, vormen en media, maar telkens brengt hij door zijn voorkomen een glimlach op ons gezicht. Natuurlijk hebben we het over de uil. Het dier is zo langzamerhand een trouwe kompaan in het hedendaagse interieur geworden. Het dier staat voor wijsheid en vriendelijkheid, en dus een geschikte designoptie. We gaan je hieronder een aantal leuke voorbeelden laten zien. Snaveltjes toe en lekker inspiratie opdoen!