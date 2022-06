6 dingen die je echt moet weten als je een buitenkeuken wil

Een buitenkeuken bestaat natuurlijk in alle soorten en maten. Je kan ze kant en klaar in de winkel kopen of grotendeels zelf bouwen. Vaan steen, cement, beton, hout of ijzer. Alles kan en alles mag, het is tenslotte jouw buitenkeuken.

Inspiratie voor het terras waar je buitenkeuken geplaatst kan worden, kun je hier opdoen. Heb je hulp nodig, schroom dan niet om de expertise van een van deze professionals in te schakelen. En in dit artikel laten we je het dakterras, inclusief buitenkeuken, van je dromen zien.