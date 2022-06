Monolithisch design, oersterk voor een tijdloze sfeer

Deze tafel heeft een heldere uitstraling van hout dat duizenden jaren oud lijkt (met wat verbeelding natuurlijk) precies de ambiance die we verwachten bij een collectie waarbij de monoliet als inspiratiebron diende. Waar komt die fascinatie vandaan? Mogelijk heeft het iets te maken met het land van herkomst van de maker. Stefan Knopp is een Oostenrijker die net zoals elke kunstenaar beïnvloed wordt door de culturele, geologische of sociale context waarin hij of zij zich bevindt. En aangezien Oostenrijk het land bij uitstek is waar je monolieten kunt tegenkomen, waar veel sneeuw, ijs en gesteenten te vinden zijn, kon het niet anders zijn dan dat dit alles tot uitdrukking zou komen in de meubelstukken van zijn hand. Deze lichte Monolith heeft een ingetogen uitstraling, je kunt op deze betrouwbare tafel vertrouwen, hij is duurzaam en echt een meubelstuk waar je heel lang plezier van hebt.