Eenvoudige boerderij met heel veel allure

Wat een plaatje! Je ziet een prachtige eeuwenoude boerderij die schitterend is gerestaureerd maar er in feite nog net zo uitziet als in de tijd dat die gebouwd heeft. Daardoor heeft dit huis een natuurlijke schoonheid en charme die erg aantrekkelijk is. Als je op het platteland wilt gaat wonen dan is een woning als deze een prachtige optie. Je verwacht dat de boer ieder moment met een emmer melk uit het schilderachtige groene deurtje kan komen lopen. Maar dat is hier niet meer het geval, van binnen is het namelijk een zeer comfortabel huis.