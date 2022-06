Ruïne wordt sfeervol Mediterraans paleisje

Voor deze bijzondere renovatie nemen we je mee naar het pittoreske Sintra, in de buurt van Lissabon. Hier staan meerdere ietwat vervallen huizen, maar deze ruïne spant toch wel de kroon. Niks meer aan te doen zou je zeggen. Slopen en opnieuw beginnen lijkt hier de enige optie. Gelukkig dachten de architecten van Pedro Quintela Studio hier heel anders over. Ze wisten verbazingwekkend veel van dit huis te behouden of her te gebruiken. Met behoud van het karakter is het gelukt om deze ruïne om te toveren tot een modern, charmant en sfeervol droomhuis. De buitenkant is spectaculair opgeknapt en binnen geloof je je ogen niet. Een prachtige combinatie van hout, steen en de juiste keuzes qua interieur maken dit een waar Portugees paleisje.