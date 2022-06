homify 360º: Renovatie herenhuis Vondelbuurt

De opdrachtgevers wilden naast een nieuwe indeling en renovatie van het pand ook aandacht besteden aan de levensloopbestendigheid van de woning. Om die reden werden de trappen vervangen voor minder steile trappen, en werd het aantal bochten in de trap van twee naar een teruggebracht. Via die trap bereiken we de woonkamer op de eerste verdieping, die we hier op de foto kunnen zien. In de woonkamer vinden we een bont interieur terug die de ruimte een moderne flair geven. Zie daarvoor bijvoorbeeld het hoogpolige kleed, de modern vormgegeven stoel en de transparante salontafel. Vanuit de woonkamer heeft men direct toegang tot de werkkamer. Meer foto's van deze bijzondere renovatie kunt u terugvinden op het homify-profiel van Lumen Architectuur.