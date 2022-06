Moderne droomvilla gebouwd op bekend terrein

Wat doe je als je op een toplocatie woont maar je huis niet meer aan de gestelde eisen voldoet. De eigenaren van dit huis kozen ervoor om op een nieuwe plek hun droomhuis te laten bouwen. Bijna vijf jaar zochten ze naar de perfecte locatie in Midden-Limburg. Deze moest de locatie van hun woning aan de rand van het natuurgebied de Beegderheide overtreffen. Toen de zoektocht niks opleverde, besloten ze hun bestaande woning af te breken en op deze mooie landschappelijke kavel hun droomvilla te laten bouwen. In dit Ideabook laten we je zien hoe de mensen van Engelman Architecten in de plaats Beegden Villa Duinenberg van de grond af bouwden. Het is een huis geworden met alle woonfuncties op één laag. Met veel privacy, comfort en een weids uitzicht op de natuur. De woning staat door het vele glas in contact met de patio en het natuurgebied, zodat het er het hele jaar goed toeven is.