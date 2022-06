Bijzonder huis met vele gezichten

De keuken valt op doordat die redelijk compact is opgesteld. En toch heb je meer dan voldoende werkruimte! De stijl van de keuken is erg modern en het aanrecht is in z’n geheel op dit kookeiland aangebracht. Aan kastruimte is in deze keuken trouwens ook geen gebrek. Het open en lichte karakter van de ruimte is hier ook duidelijk zichtbaar. De kleurkeuze is zeer minimalistisch. Alleen zwart/wit en grijs zijn hier te vinden. De houten deur en het mooie groene gras buiten zijn de enige elementen die kleur aanbrengen. Juist daardoor krijg je een hele aantrekkelijke sfeer.