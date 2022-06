Voor en Na: strakke transformatie van voortuin in Leidschendam

De schutting is een belangrijke stap in de realisatie van de nieuwe tuin. Vanaf hier krijgen we een goed beeld van de sfeer van de tuin. Iedereen heeft zo een goed idee waar de kadastergrens loopt. Maar het is ook een schutting die communicatie met de buren makkelijk maakt. Je ziet dat het minimalistische design heel goed past bij de levendige, wilde tuin. Het is dus zeker niet nodig om alles in een tuin strak te maken wanneer je strakke schutting plaatst. Wat trouwens altijd een leuk idee is, is het plaatsen van een vogel huisje in je tuin. Dan ontstaat er toch een extra levendigheid in je voortuin. Laat je inspireren door een expert, dan heb je altijd vooruitstrevende ideeën tot je beschikking!