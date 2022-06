Eclectische meubels met sprankelende natuurlijke vormen

De filosofie van Loeve is helder: ontwerpen voor haar is, ’het toevoegen van waarde en persoonlijkheid aan

alledaagse voorwerpen’. Belangrijke waarden voor deze ontwerpster zijn onder andere kwaliteit, traditie en duurzaamheid. Deze filosofie zie je dan ook terug in het werk! Ze is in 2010 afgestudeerd aan de gerenommeerde Design Academie in Eindhoven en hervatte haar werk onder het vaandel van Studio Janina Loeve. Ze werkt graag aan haar eigen vrije werk, maar ook in opdracht.

Hier zien we een meubelstuk uit de Tettonica serie, deze serie bestaat uit een salontafel (hier op de foto te zien) een bijzettafel en een krukje. Als we goed naar de salontafel kijken zien we duidelijk kenmerkende landschapskenmerken, terrassen met ene mysterieuze schoonheid. De inspiratie voor dit meubelstuk komt uit de beweging van de verschillende aardlagen, de tektonische platen, deze creëren de vormen in de aardkorst. Deze tafel heeft een sculpturale vorm en is wat je noemt 'one of a kind'!