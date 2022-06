Leuke muurstickers voor de kinderkamer

Natuurlijk mag een muursticker ook best stoer zijn. Voor de kinderen die van een flitsende muurdecoratie houden is er deze mooie sticker. Het leuke is dat de naam van je kind in de sticker verwerkt is, waardoor dit een leuk herkenningspunt is wanneer je kind oud genoeg is om te kunnen lezen. Hoe leuk is dat! Je eigen naam op de muur! De sticker laat de skyline van een drukke stad zien, helikopters vliegen over en auto´s rijden over de wegen. Dit is wat je noemt een muurdecoratie die de fantasie van je kind prikkelt, dat is goed voor de ontwikkeling en het ziet er leuk uit! Deze speelse sticker vraagt natuurlijk om een speelse inrichting van de kinderkamer, zoals we hier op de foto kunnen zien zit dat in deze slaapkamer wel snor!