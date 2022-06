Industriële hanglampen

Design van nu is geheel anders dan dat van vroeger, dat is ook wel logisch maar toch opvallend. Wat we twintig jaar geleden niet in huis zouden durven hangen is nu populair, we hebben het dan met name over design met een industriële stijl. ´Dat is toch iets voor in de fabriek´, zou men vroeger gezegd hebben. Omgekeerd zouden wij nu niet meer die roze en bordeauxrode vloekende kleuren met gouden randjes uit de jaren negentig in ons huis willen hebben. De industriële stijl is populair vanwege zijn minimalistische vormgeving en basic (ruige) look. Vandaag laten we je kennis maken met het werk van Patrick Hartog Design waaruit een duidelijke fascinatie voor een speciaal soort industrie spreekt. Kijk met ons mee en kom er achter hoe het in elkaar zit!