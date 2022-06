Wat zeggen je favoriete bloemen over je persoonlijkheid?

Bloemen krijgen vaak menselijke eigenschappen toebedeeld. En dat is eigenlijk ook helemaal zo gek nog niet! Een hovenier zou je hier misschien wel meer over kunnen vertellen, maar wij hebben al wat extra informatie voor je op een rijtje gezet. Staat jouw favoriete bloem in deze lijst? We zijn erg benieuwd of de karakterbeschrijving een beetje overeenkomt met jouw persoonlijkheid.