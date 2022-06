Luxe droomvilla in jaren '40 stijl

Op de foto kunnen we de woonkamer zien. Het interieur is strak afgewerkt en wordt gecompleteerd door accenten in jaren '40 stijl. De hoge plafonds, de strakke open haard en de warme parketvloer geven de woonkamer een chique en klassieke sfeer. Het meubilair in de woonkamer oogt retro en klassiek, en past daarmee goed bij de algemene uitstraling van de woning. Achter ons is een boekenwand geplaatst over de gehele lengte van de wand. In het midden van die wand treffen we een doorgang naar de werkkamer, die door middel van schuifdeuren af te sluiten is. Op het homify-profiel van Snellen Architectenbureau vind u daar foto's van.