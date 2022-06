5 dingen die gelukkige mensen in huis hebben

Is het je ooit opgevallen hoeveel gezelligheid en schoonheid planten kunnen toevoegen aan je huis (mits de juiste en op de juiste manier geplaatst)? Dus nee, we bedoelen geen Sanseveria's in lelijke bruine potten op een rij. Maar wat dacht je van een paar smalle uitgeholde boomstammen met wat fraaie planten erin of een hangende plantentuin? Ze reinigen direct de lucht en houden je dus gezond! Wil je meer weten welke planten de lucht reinigen? Lees dan ook even dit artikel.