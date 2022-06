7 tips om de luchtvochtigheid in je huis op peil te houden

Een goede luchtvochtigheidsgraad in huis is van groot belang voor je gezondheid. Dagelijks produceert ieder huis zo’n tien tot vijftien liter vocht, onder meer door het koken, wassen, douchen, uitademen en transpireren. Al dit vocht moet naar buiten worden afgevoerd, waarna er frisse lucht van buiten voor in de plaatst moet komen. In de zomer produceert je huis veel vocht. Enerzijds is dit prettig, aangezien het niet erg aantrekkelijk is om overdag de ramen open te zetten om het vocht af te voeren. Hierdoor neemt het vochtpercentage in huis alleen maar af.

Gelukkig zijn er een aantal dingen die je kunt doen om de luchtvochtigheid in huis te verhogen. In dit Ideabook zetten we 7 tips voor je op een rij om de luchtvochtigheid in huis op peil te houden. Lees verder en pas de tips vandaag nog toe. Dan weet je zeker dat je op weg bent naar een gezonde!