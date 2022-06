12 trucs om je slaapkamer NOG mooier te maken

Investeren in goede verlichting in je slaapkamer is een erg goed idee. Stem de verlichting af op elk moment en elke gelegenheid. Sfeerverlichting als je lekker tv aan het kijken bent, een goede leeslamp als je nog even gaat lezen voor het slapen en goede algemene verlichting als je ’s ochtends vroeg nog even in de spiegel wilt kijken.