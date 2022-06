Minimalistisch droomhuis met een kleurrijke en klassieke twist

Een badkamer is de plek om te genieten, van het warme water, een verfrissende douche en natuurlijk de lichte sfeer. Elke morgen of avond begint goed met een bezoekje aan je eigen badkamer. In deze ruimte is er alles aan gedaan om een hedendaagse inrichting te realiseren. Links treffen we een mooie douche met een transparante glaswand, zo kun je zonder dat de ruimte overal nat wordt, genieten van een lange of korte douche. In het midden zien we de wastafel die in een zwevend meubel is geïntegreerd. Daarnaast zien we de absolute trots van deze badkamer, het zalige bad. Ga gewoon even een uurtje in bad en je voelt je weer een volkomen nieuw mens. De strakke looks van deze badkamer spreken tot de verbeelding.