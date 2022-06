Oude boerderij wordt megamoderne villa

We zien hier de woning in zijn oude staat: volkomen gestript en onbewoonbaar. Natuurlijk was dit nodig om er een modern woonhuis in te kunnen realiseren. Ondanks de vervallen staat zien we een woning met veel potentie. Het is bij dit soort projecten altijd belangrijk te denken in oplossingen en niet in problemen. Het is geen probleem deze woning, maar een uitdaging! De authentieke elementen die nog te gebruiken zijn, die veel sfeer aan de moderne woning kunnen geven, worden natuurlijk niet vergeten in het hele proces.