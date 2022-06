Karakteristiek huis in een modern jasje

Dit Victoriaanse huis in de Londense wijk Hammersmith is door de architecten van Neil Dusheiko grondig aangepakt. Er is onder de bestaande woning een kelder gecreëerd en door een aanbouw aan de achterkant is de leefruimte flink vergroot. In de aanbouw is een woonkamer, de keuken, een thuisbioscoop, een speelkamer en een logeerkamer gemaakt. De kelder krijgt door enorme dakramen het nodige daglicht binnen. En ook de rest van het huis heeft een open karakter gekregen door diverse muren te slopen. De woonkamer en keuken zijn door een enorme schuifdeur verbonden met de patio. Daardoor voelt het huis heel monolithisch, oftewel als een geheel aan. De superstrakke inrichting wordt hier en daar aangenaam onderbroken door originele Victoriaanse bakstenen die deels zijn blootgelegd.