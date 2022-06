Een minimalistisch appartement met een huiselijke vibe

Als je droomt van het leven in de grote stad, dan is het appartement dat we vandaag voor je in de aanbieding hebben een ideaal begin voor dit nieuwe leven. De woning is relatief beperkt in zijn vierkante meters woonruimte, maar dat is geen unicum in een grote stad als Lissabon. We gaan je meenemen naar een appartement dat in de jaren zeventig gebouw is en daarom een herstructurering nodig had. Deze is recent uitgevoerd, waardoor de woning nu beschikt over moderne elementen die de woonstee bewoonbaar maken voor de komende decennia. De woning herinnert ons eraan dat elke oud appartement een hedendaagse update kan krijgen, zolang je maar beschikt over mooie ideeën. So be creative!