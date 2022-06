Zomers genieten in een uniek zwembad

Het bezit van een modern zwembad achter het huis is een ongekende luxe. Het is een concept dat toch veel bereikbaarder is dan de meeste mensen denken, ze zijn steeds vaker aantrekkelijk geprijsd. Natuurlijk zijn er ook de excellente voorbeelden, waar we veel van kunnen opsteken als het gaat om design. Vandaag laten we je een aantal mooie voorbeelden zien, want inspiratie kunnen we nooit te veel hebben. Het privé zwembad is de ideale plek om in de zomer te genieten van een heilzame verkoeling, want ook in Nederland kan het soms snikheet zijn. Een lekkere duik in het water is dan fijn voor jong en oud. Zin in een vakantiegevoel? Kijk dan met ons mee naar deze zomerse zwembaden met een uniek design.