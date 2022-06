Een schitterende uitbreiding van een oud huis

Een oud Victoriaans huis ergens in het Verenigd Koninkrijk. Zoals vaker bij dit type woning, zie je dat het oorspronkelijke woonoppervlakte niet groot genoeg was. Als je op dezelfde plek wilt blijven wonen, is uitbreiden dan de enige oplossing. In dit geval moest de tuin daarvoor grotendeels opgeofferd worden, maar als je ziet wat de bewoners er voor terug gekregen hebben, dan is dat helemaal zo erg niet. De experts van Ciarcelluti Mathers Architecture uit Londen hebben dit fraaie ontwerp voor hun rekening genomen. We laten je met veel plezier het resultaat van hun plannen zien!