Cloggy klokken, design met een intuïtive beat

Tijd is de inspiratiebron van vele kunstenaars en ontwerpers geweest. Het onderwerp/concept komt in vele werken uit de kunstgeschiedenis voor. Ook vandaag de dag zijn er nog creatievelingen die zich door dit onderwerp laten inspireren. Dat is natuurlijk ook niet zo verwonderlijk, want naast ruimte is de tijd een universeel gegeven waar we allemaal mee te maken hebben. Vandaag laten we je werk zien van het Nederlandse Studio Cloggy, een naam en een lijn van creatieve producten die je niet snel in ons polderlandje verwacht te vinden. Dit alles bewijst maar weer dat goede ideeën niet gebonden zijn aan de landsgrenzen, maar net als de tijd vloeit door de ruimte. We hebben een aantal mooie voorbeelden voor je op een rij gezet, om je een goede indruk van het werk van Studio Cloggy te geven. Kijk met ons mee en laat je verrassen!