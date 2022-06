Fabuleus mediterraans familieappartement

Een beetje woning heeft een thuiskantoor of studiekamer, daarom werd deze kamer, door de bewoners zelf ontworpen, gerealiseerd. Volstrekt niet overbodig, want zij zijn tenslotte degenen die er in moeten werken. Een van de bewoners werkt thuis, dus is er dagelijks in te vinden. Het kleurenpalet is een concept dat we vaker in de woningen tegen zijn gekomen, dit zorgt voor de nodige eenheid in de woning. Toch is er binnen dit schema de mogelijkheid om te variëren. Zo zien we in elke kamer eigenzinnige elementen die een geheel eigen karakter geven aan de individuele kamers. In deze werkkamer zien we bijvoorbeeld de bijzondere hanglamp, of het wandbureau. Een prima plek om te lekker te werken!