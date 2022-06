Dit zijn ze: de top 10 kleurtrends van Pantone voor 2016

Hierin is voor de kleur Rose Quartz de hoofdrol weggelegd. Eerder wellicht bestempeld als vrouwelijk, dit jaar weerspiegelt het onschuld. Een zachte en serene toon als in een blozend gezicht. Een kleur die de rust en kalmte in de mens dient te bewaren en op te roepen in tijden van drukte en stress. Even tot bezinning komen en bewust worden van de schoonheid die het voorjaarsseizoen met zich mee brengt. Van planten en bloemen die weer in bloei staan tot aan de warme kleuren die de lucht vertoond gedurende zonsondergang.