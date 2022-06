Meubels, accessoires en speelgoed voor de jongenskamer

Veel speelgoed is hard en gemaakt van plastic, dat is goed vanwege de ruwheid waarmee kinderen soms met hun speeltjes omgaan. Maar in principe is zacht speelgoed even goed, dan gaan ze er vanzelf rustiger mee om, helemaal als ze de speeltjes als vriend gaan zien. Deze nieuwe vrienden dragen de eenvoudige naam Mr. Robot, maar de een is groter dan de andere, dus de rechter heet Mr. Large en de linker heet Mr. Small. Deze speelgoedpoppen zijn gemaakt door Ferm Living, het zijn in feite zachte kussens die fijn aanvoelen. Dit robot thema is natuurlijk erg leuk en zorgt voor een speelse noot in de jongenskamer. Ze zijn gemaakt van 100% organisch katoen, dus het milieu wordt ontzien, want er zijn geen chemische stoffen gebruikt.